В праздничные выходные на свердловских трассах поймали 300 пьяных водителей

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:34:28+03:00

Еще столько же человек встретили на дорогах без прав

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В минувшие праздничные выходные в Свердловской области прошли традиционные рейды по поиску нетрезвых водителей. Больше 400 экипажей ДПС патрулировали региональные и федеральные трассы. С 11 по 14 июня поймали больше 300 пьяных водителей. В 50 случаях они уже привлекались к административной ответственности за такой же проступок. Теперь им грозит уголовная. Еще порядка 300 человек поймали за вождением без прав.

В Первоуральске инспекторам ГИБДД помогали сотрудники ОМОН Росгвардии. В Богдановиче полицейские остановили водителя, который купил поддельные права за 25 тысяч. На него составили административный протокол и доставили в отдел полиции.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В поселке Верхнее Дуброво инспекторы ДПС остановили мужчину на мопеде, который вез своего шестилетнего сына. Прав у него также не было, шлемами и другими средствами защиты ни он, ни его ребенок не пользовались. На него составили административный протокол.

В Полевском полицейские поймали водителя, который сел за руль пьяным. И, как оказалось, не в первый раз – в январе прошлого года его оштрафовали на 30 тысяч и лишили прав на 1 год и 6 месяцев за этот же проступок. Сейчас ему грозит уголовная ответственность.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, за пять месяцев сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности почти 6,5 тысяч водителей, севших за руль пьяными или отказавшихся проходить медосвидетельствование. Больше 700 человек нарушили закон повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU