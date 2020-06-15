2020-06-15T11:38:02+03:00
Общество

«Четвертый класс горимости леса»: свердловские спасатели объявили о высокой пожароопасности

Из-за жары в некоторых районах региона повышается риск возникновения природных пожаров
Мария Трапезникова
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Из-за жары в некоторых районах региона повышается риск возникновения природных пожаровИз-за жары в некоторых районах региона повышается риск возникновения природных пожаровФото: Алексей БУЛАТОВ
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По информации синоптиков, сегодня, 15 июня, в некоторых районах Свердловской области ожидается аномально жаркая погода и высокая пожароопасность. Спасатели МЧС присвоили ей четвертый класс горимости по региональной школе. Это значит, что сегодня повышается риск возникновения природных пожаров и их перехода на дома и другие строения.

В связи с этим спасатели просят уральцев строго соблюдать требования противопожарного режима: не разводить костров, не использовать открытый огонь, не сжигать мусор и сухую траву.

- Также запрещено проводить любые пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельхозназначения, в населенных пунктах, землях промышленных предприятий, землях обороны, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Родителей просят следить за детьми и не давать им играть со спичками. Если вдруг произошел пожар или другое ЧП, следует сразу же звонить по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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