2020-06-15T11:03:09+03:00
Общество

За сутки медики вылечили от коронавируса 91 уральца

Всего в регионе выздоровели 4 235 человек
Мария Трапезникова
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За сутки медики вылечили от коронавируса 91 уральцаЗа сутки медики вылечили от коронавируса 91 уральцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки медикам удалось поставить на ноги и выписать из больниц еще 91 человека. Таким образом, всего в Свердловской области вылечили 4 235 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Однако сегодня подтвердился диагноз еще у 233 жителей области. Больше всего новых заболевших оказалось в Екатеринбурге (+208). Помимо этого, новыми пациентами стали жители Березовского, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила и других муниципалитетов. Всего в регионе – 9 558 случаев коронавируса.

- Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое, 79 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 36 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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