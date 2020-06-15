2020-06-15T10:49:41+03:00
Общество

Жителям уральской глубинки организовали бесплатный автобус, чтобы развозить малышей в детский сад

Это было сделано после того, как прокуратура обратилась в суд с иском к администрации
Мария Трапезникова
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Жителям уральской глубинки организовали автобус, чтобы развозить малышей в детский садЖителям уральской глубинки организовали автобус, чтобы развозить малышей в детский садФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура закрытого свердловского города Новоуральск решила проверить исполнение законодательства о соцзащите семей с детьми. И выяснила, что малышам из деревни Пальники приходится добираться до детского сада, который находится в другой деревне, своим ходом – им попросту не было выделено специального бесплатного транспорта.

Тогда прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Новоуральского ГО и потребовала в течение месяца организовать специальный автобус, который бы развозил детей. Суд требования удовлетворил, однако администрация с ними не согласилась.

- Она ссылалась на отсутствие законных оснований для возложения на орган местного самоуправления обязанности по организации подвоза детей дошкольного возраста, а также указывала на то, что права детей не нарушаются, поскольку между деревнями курсирует общественный транспорт, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда все-таки оставила решение без изменений. И только после этого детям и их родителям выдали бесплатный автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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