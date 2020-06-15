Врачи рассказали о состоянии семимесячного ребенка, которого екатеринбуржец избил из-за плача

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:31:06+03:00

Мальчика выпишут из больницы уже сегодня

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Врачи рассказали о состоянии семимесячного мальчика, которого избил собственный отец. Напомним, 38-летний екатеринбуржец набросился на сына с кулаками из-за того, что тот плакал. Непутевый отец не придумал ничего лучше, как успокоить ребенка таким чудовищным способом. Сейчас в этой истории разбирается СКР.

Все произошло 13 июня у дома на 8 марта,127. С тех пор мальчик находился в больнице вместе с бабушкой.

- У ребенка зафиксированы небольшие ушибы и ссадины. Сегодня он будет выписан под наблюдение врача по месту жительства, - рассказали «КП» в екатеринбургском Горздраве.

Ситуацию уже взял на контроль уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

ИСТОЧНИК KP.RU