Врачи рассказали о состоянии семимесячного ребенка, которого екатеринбуржец избил из-за плача
Врачи рассказали о состоянии семимесячного мальчика, которого избил собственный отец. Напомним, 38-летний екатеринбуржец набросился на сына с кулаками из-за того, что тот плакал. Непутевый отец не придумал ничего лучше, как успокоить ребенка таким чудовищным способом. Сейчас в этой истории разбирается СКР.
Все произошло 13 июня у дома на 8 марта,127. С тех пор мальчик находился в больнице вместе с бабушкой.
- У ребенка зафиксированы небольшие ушибы и ссадины. Сегодня он будет выписан под наблюдение врача по месту жительства, - рассказали «КП» в екатеринбургском Горздраве.
Ситуацию уже взял на контроль уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
ИСТОЧНИК KP.RU