В Екатеринбурге «Водоканал» заплатит 180 тысяч за вредные выбросы в воздух
Осенью прошлого года специалисты Департаменте Росприроднадзора по УрФО провели запланированную проверку МУП «Водоканал» в Екатеринбурге, в ходе которой нашли грубые нарушения. С января 2016 года организация выбрасывала в атмосферу вредные вещества: оксиды азота, углерода, сероводород и аммиак. Специального разрешения у него нее не было.
- Указанные обстоятельства были подтверждены собранными доказательствами и стали основанием для составления в отношении МУП «Водоканал» протокола об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе Облсуда.
В итоге, Чкаловский районный суд принял решение оштрафовать «Водоканал» на 180 тысяч рублей. Однако представитель МУПа не согласился с ним и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, ссылаясь на то, что предприятием были приняты все необходимые меры по недопущению нарушения законодательства. Но решение все равно оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU