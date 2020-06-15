2020-06-15T10:14:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге «Водоканал» заплатит 180 тысяч за вредные выбросы в воздух

Четыре года МУП отравлял атмосферу оксидами азота, углерода и аммиаком
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге «Водоканал» заплатит 180 тысяч за выбросы в воздухВ Екатеринбурге «Водоканал» заплатит 180 тысяч за выбросы в воздухФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Осенью прошлого года специалисты Департаменте Росприроднадзора по УрФО провели запланированную проверку МУП «Водоканал» в Екатеринбурге, в ходе которой нашли грубые нарушения. С января 2016 года организация выбрасывала в атмосферу вредные вещества: оксиды азота, углерода, сероводород и аммиак. Специального разрешения у него нее не было.

- Указанные обстоятельства были подтверждены собранными доказательствами и стали основанием для составления в отношении МУП «Водоканал» протокола об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

В итоге, Чкаловский районный суд принял решение оштрафовать «Водоканал» на 180 тысяч рублей. Однако представитель МУПа не согласился с ним и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, ссылаясь на то, что предприятием были приняты все необходимые меры по недопущению нарушения законодательства. Но решение все равно оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В праздничные выходные на свердловских трассах поймали 300 пьяных водителей
«Четвертый класс горимости леса»: свердловские спасатели объявили о высокой пожароопасности
Медикам Березовской ЦГБ подарили «антикоронавирусные» костюмы
За сутки медики вылечили от коронавируса 91 уральца
Жителям уральской глубинки организовали бесплатный автобус, чтобы развозить малышей в детский сад
ВТБ открыл офис в Троицке
Врачи рассказали о состоянии семимесячного ребенка, которого екатеринбуржец избил из-за плача
В Екатеринбурге «Водоканал» заплатит 180 тысяч за вредные выбросы в воздух
Был под действием наркотиков: на Урале в тюрьму отправили водителя, по вине которого погиб человек
Технология СвЖД «Ночной экспресс» помогает предприятиям сокращать транспортные расходы
Под Екатеринбургом оштрафовали пивной магазин за отсутствие масок у сотрудников
«Пассажир ехал в багажнике»: ночью в Богдановиче произошла смертельная авария
Житель уральской глубинки угнал у друга машину после того, как тот отказался с ним выпить
Звезда «Уральских пельменей» стала ведущей детского КВН