В Екатеринбурге «Водоканал» заплатит 180 тысяч за вредные выбросы в воздух

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:14:29+03:00

В Екатеринбурге «Водоканал» заплатит 180 тысяч за выбросы в воздух Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Осенью прошлого года специалисты Департаменте Росприроднадзора по УрФО провели запланированную проверку МУП «Водоканал» в Екатеринбурге, в ходе которой нашли грубые нарушения. С января 2016 года организация выбрасывала в атмосферу вредные вещества: оксиды азота, углерода, сероводород и аммиак. Специального разрешения у него нее не было.

- Указанные обстоятельства были подтверждены собранными доказательствами и стали основанием для составления в отношении МУП «Водоканал» протокола об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

В итоге, Чкаловский районный суд принял решение оштрафовать «Водоканал» на 180 тысяч рублей. Однако представитель МУПа не согласился с ним и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, ссылаясь на то, что предприятием были приняты все необходимые меры по недопущению нарушения законодательства. Но решение все равно оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU