Был под действием наркотиков: на Урале в тюрьму отправили водителя, по вине которого погиб человек

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:45:20+03:00

На Урале в тюрьму отправили водителя, по вине которого погиб человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Камышловском районе Свердловской области под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в вождении под действием наркотиков, по вине которого погиб человек. В середине августа прошлого года он устроил ДТП на трассе под Верхней Пышмой.

- Он превысил предельно допустимую скорость на данном участке дороги, в результате чего допустил столкновение с находящимся на дороге мужчиной-пешеходом, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. – В результате столкновения пешеход получил серьезные сочетанные механические травмы головы, шеи, груди, живота, разрывы сердца, легкого, переломы ребер. От полученных повреждений он погиб на месте.

Согласно результатам освидетельствования, мужчина сел за руль под действием наркотиков. Однако сам он в этом не признался и в суде отрицал. В итоге, его отправили на пять лет в колонию общего режима, а также лишили прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU