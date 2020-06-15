Технология СвЖД «Ночной экспресс» помогает предприятиям сокращать транспортные расходы

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:39:08+03:00

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Более 20 тысяч тонн грузов дополнительно перевезла Свердловская магистраль благодаря технологии «Ночной экспресс» с момента начала ее экспериментального использования (с февраля 2020 года). За четыре месяца 65 новых клиентов воспользовались сервисом и получили возможность оптимизировать расходы, что в итоге ведет к снижению транспортной составляющей в конечной цене продукции.

Среди активных пользователей – предприятия нефтехимической, горно-металлургической, трубной и лесной промышленности. С применением данной технологии все чаще перевозятся грузы в контейнерах (отправляется до 20 крупнотоннажных контейнеров ежемесячно).

«Ночной экспресс» позволяет осуществлять доставку грузов на короткие расстояния в ночное время (когда инфраструктура менее загружена) в составе регулярно курсирующих ускоренных поездов. Во второй половине дня СвЖД забирает вагоны с подъездных путей грузовладельцев, формирует поезд и к утру доставляет груз адресату. Все это позволяет оптимально интегрировать грузоперевозки в технологический цикл предприятий, сократить сроки доставки (и тем самым уменьшить продолжительность оплачиваемой аренды вагонов), рационально использовать ресурсы.

Сервис рассчитан в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса, а также клиентов, имеющих сравнительно небольшие объемы грузов. В настоящее время перевозки осуществляются по специально разработанным графикам между крупными региональными центрами по 11 направлениям (Тюмень – Екатеринбург и в обратном направлении, Пермь – Екатеринбург, Екатеринбург – Нижний Тагил, Тюмень – Тобольск, Тюмень – Сургут, Екатеринбург – Челябинск).

Важно, что воспользоваться сервисом могут клиенты, осуществляющие погрузку практически на любой станции СвЖД. На основании заявки железнодорожники организуют доставку данного груза на станцию формирования «Ночного экспресса» и включение в состав ускоренного поезда.

Помимо технологических мер, направленных на создание благоприятных условий для грузоотправителей, холдинг РЖД в сложившейся ситуации использует и весь спектр экономических инструментов. Так, клиенты, осуществляющие внутрироссийские перевозки широкого спектра грузов на короткие расстояния, с 20 июня текущего года получат существенные тарифные преференции. Эта мера направлена на повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на внутреннем рынке грузовых перевозок, расширение клиентской базы за счет оптимизации логистики предприятий и привлечение дополнительных объемов перевозок.

Скидка (25% или 50%) и максимальное расстояние перевозки, на которое она распространяется (до 300 км, до 720 км), зависит от тарифного класса груза. Понижающие коэффициенты будут действовать по 31 декабря 2020 года включительно. Данные скидки не могут суммироваться с другими тарифными решениями ОАО «РЖД».