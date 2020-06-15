2020-06-15T09:35:18+03:00
Общество

Под Екатеринбургом оштрафовали пивной магазин за отсутствие масок у сотрудников

Бизнесмен обязан заплатить 50 тысяч за нарушения рекомендаций Роспотребнадзора
Мария Трапезникова
Поделиться:
"Пивко" обязан заплатить 50 тысяч за нарушения рекомендаций Роспотребнадзора"Пивко" обязан заплатить 50 тысяч за нарушения рекомендаций РоспотребнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В пивной магазин «Пивко» в Горном Щите, что под Екатеринбургом, в апреле 2020 года нагрянули специалисты Роспотребнадзора. Они проверяли, насколько тщательно выполняются рекомендации по соблюдению санбезопасности. И пришли к неутешительным выводам.

- В магазине не проводился контроль за температурой тела работников при входе и в течение рабочего дня, журнал контроля температуры и градусники отсутствовали, сотрудники работали без масок и перчаток, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Также не было пятидневного запаса масок и дезсредств для обработки пола.

На владельца магазина составили административный протокол, который передали в суд. «Пивко» было решено оштрафовать на 50 тысяч. Однако предприниматель не согласился с решением и попытался оспорить его, направили апелляцию в Свердловский областной суд. Но решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В праздничные выходные на свердловских трассах поймали 300 пьяных водителей
«Четвертый класс горимости леса»: свердловские спасатели объявили о высокой пожароопасности
Медикам Березовской ЦГБ подарили «антикоронавирусные» костюмы
За сутки медики вылечили от коронавируса 91 уральца
Жителям уральской глубинки организовали бесплатный автобус, чтобы развозить малышей в детский сад
ВТБ открыл офис в Троицке
Врачи рассказали о состоянии семимесячного ребенка, которого екатеринбуржец избил из-за плача
В Екатеринбурге «Водоканал» заплатит 180 тысяч за вредные выбросы в воздух
Был под действием наркотиков: на Урале в тюрьму отправили водителя, по вине которого погиб человек
Технология СвЖД «Ночной экспресс» помогает предприятиям сокращать транспортные расходы
Под Екатеринбургом оштрафовали пивной магазин за отсутствие масок у сотрудников
«Пассажир ехал в багажнике»: ночью в Богдановиче произошла смертельная авария
Житель уральской глубинки угнал у друга машину после того, как тот отказался с ним выпить
Звезда «Уральских пельменей» стала ведущей детского КВН