Под Екатеринбургом оштрафовали пивной магазин за отсутствие масок у сотрудников
В пивной магазин «Пивко» в Горном Щите, что под Екатеринбургом, в апреле 2020 года нагрянули специалисты Роспотребнадзора. Они проверяли, насколько тщательно выполняются рекомендации по соблюдению санбезопасности. И пришли к неутешительным выводам.
- В магазине не проводился контроль за температурой тела работников при входе и в течение рабочего дня, журнал контроля температуры и градусники отсутствовали, сотрудники работали без масок и перчаток, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Также не было пятидневного запаса масок и дезсредств для обработки пола.
На владельца магазина составили административный протокол, который передали в суд. «Пивко» было решено оштрафовать на 50 тысяч. Однако предприниматель не согласился с решением и попытался оспорить его, направили апелляцию в Свердловский областной суд. Но решение оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU