Под Екатеринбургом оштрафовали пивной магазин за отсутствие масок у сотрудников

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:35:18+03:00

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В пивной магазин «Пивко» в Горном Щите, что под Екатеринбургом, в апреле 2020 года нагрянули специалисты Роспотребнадзора. Они проверяли, насколько тщательно выполняются рекомендации по соблюдению санбезопасности. И пришли к неутешительным выводам.

- В магазине не проводился контроль за температурой тела работников при входе и в течение рабочего дня, журнал контроля температуры и градусники отсутствовали, сотрудники работали без масок и перчаток, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Также не было пятидневного запаса масок и дезсредств для обработки пола.

На владельца магазина составили административный протокол, который передали в суд. «Пивко» было решено оштрафовать на 50 тысяч. Однако предприниматель не согласился с решением и попытался оспорить его, направили апелляцию в Свердловский областной суд. Но решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU