2020-06-15T09:17:02+03:00
Происшествия

«Пассажир ехал в багажнике»: ночью в Богдановиче произошла смертельная авария

Пьяный водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, один человек погиб, еще двое ранены
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Минувшей ночью в Богдановиче, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором один человек погиб и еще двое получили серьезные травмы. По предварительным данным, 22-летний водитель «ВАЗ» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Его машина перевернулась.

В салоне находились трое: водитель и два его пассажира 22 и 19 лет. Всех троих госпитализировали в Богдановичскую ЦРБ, один из молодых людей скончался ночью в реанимации.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Второй пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У водителя диагностированы ушибы, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Сотрудники ГИБДД на месте ДТП провели необходимые процессуальные действия, опросили свидетелей и очевидцев. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения – результат освидетельствования показал 0,587 мг/л. Пассажир, который погиб в аварии, ехал в багажнике – об этом рассказал водитель.

Госавтоинспекция просит не садиться в машину, за рулем которой находится пьяный водитель. Зачастую это приводит к трагическим последствиям. Только с начала года произошла 91 такая авария, в которых 22 человека погибли и еще 131 получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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