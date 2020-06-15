Житель уральской глубинки угнал у друга машину после того, как тот отказался с ним выпить

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:56:47+03:00

Мужчина никогда не получал прав, но несколько раз был пойман за пьяную езду

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В полицию Артинского района поступило сообщение от жителя села Бакийково, который рассказал, что у него украли машину «ВАЗ». Мужчина предположил, что на автомобиле мог уехать его знакомый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон.

Во время патрулирования деревни сотрудники ДПС заметили указанный в ориентировке автомобиль. Увидев полицейских, водитель немедленно свернул к ближайшему дому, после чего выбежал из машины и попытался скрыться, но не успел – его поймали.

- Водитель, которым и оказался мужчина, чьи приметы сотрудники ГИБДД получили в ориентировке от дежурного полиции, управлял машиной в состоянии опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – 46-летний мужчина рассказал, что после того, как собственник автомобиля отказался с ним выпить, он решил прокатиться. Ключи от зажигания находились в замке.

Полицейские провели освидетельствование водителя, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. Оказалось, что мужчина никогда не получал прав и в 2012 году уже привлекался за пьяное вождение. В этот раз на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU