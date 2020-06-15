Звезда «Уральских пельменей» стала ведущей детского КВН

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:49:02+03:00

Об этом Юлия Михалкова объявила в своем Instagram

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Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова анонсировала выход нового шоу – детский КВН, которое будет выходить на телеканале СТС. Михалкова отметила, что в съемках приняли участие 36 команд, прошедших предварительный отбор в Анапе.

- Они сами писали шутки и месяцами репетировали. Ночами они не спали, чтобы с первого дубля выступить лучше всех! – пишет Михалкова в своем блоге.

mihalkova Это настоящий КВН!Друзья, предлагаю новую неделю начать с юмором. 15 июня в 9 утра на телеканале СТС стартует Детскии КВН. Ура!

Напомним, что недавно Юлия Михалкова выпустила книгу под названием «Не говори мужчинам “Нет”».

ИСТОЧНИК KP.RU