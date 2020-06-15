Звезда «Уральских пельменей» стала ведущей детского КВН
Об этом Юлия Михалкова объявила в своем Instagram
Фото: Instagram
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Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова анонсировала выход нового шоу – детский КВН, которое будет выходить на телеканале СТС. Михалкова отметила, что в съемках приняли участие 36 команд, прошедших предварительный отбор в Анапе.
- Они сами писали шутки и месяцами репетировали. Ночами они не спали, чтобы с первого дубля выступить лучше всех! – пишет Михалкова в своем блоге.
Это настоящий КВН!Друзья, предлагаю новую неделю начать с юмором. 15 июня в 9 утра на телеканале СТС стартует Детскии КВН. Ура!
Напомним, что недавно Юлия Михалкова выпустила книгу под названием «Не говори мужчинам “Нет”».
ИСТОЧНИК KP.RU