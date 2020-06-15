Детский омбудсмен рассказал о судьбе семимесячного ребенка, которого в Екатеринбурге избил отец

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:38:00+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал вопиющий случай, произошедший в Екатеринбурге. Напомним, 38-летний екатеринбуржец избил собственного семимесячного ребенка. Непутевый отец решил таким криминальным способом успокоить малыша, который плакал. Крепкий мужчина нанес сыну не меньше пяти ударов.

- Этим делом сейчас занимается комиссия по делам несовершеннолетних. Но, насколько я понимаю, оснований для изымания ребенка из семьи пока нет, поскольку у ребенка есть мать. Мы взяли эту тему на контроль, - рассказал «КП» Игорь Мороков.

Проверкой отца, распускавшего руки, сейчас занимается Следственный комитет. Как рассказывали в ГУ МВД, отец ребенка к уголовной ответственности раньше не привлекался. Зато попадал в поле зрения полиции из-за того, что колотил жену (за побои предусмотрена административная ответственность).

ИСТОЧНИК KP.RU