Тушили 29 человек: под Екатеринбургом ночью сгорели два садовых домика
Минувшей ночью, 15 июня, в коллективном саду под Екатеринбургом, на 12-м километре Сибирского тракта, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:00, на место направили шесть бригад спасателей.
- На площади в 96 квадратных метров полностью сгорели два садовых дома деревянной постройки, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Огонь тушили 29 пожарных. Пламя удалось утихомирить только спустя полтора часа, к 03:17. К 05:20 спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным спасателей, к счастью, все обошлось без пострадавших.
Еще один крупный пожар произошел в минувшие выходные на жд станции в Нижнем Тагила – там вспыхнули вагоны, в одном из которых хранилась древесина.
ИСТОЧНИК KP.RU