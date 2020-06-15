Тушили 29 человек: под Екатеринбургом ночью сгорели два садовых домика

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:52:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью, 15 июня, в коллективном саду под Екатеринбургом, на 12-м километре Сибирского тракта, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:00, на место направили шесть бригад спасателей.

- На площади в 96 квадратных метров полностью сгорели два садовых дома деревянной постройки, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь тушили 29 пожарных. Пламя удалось утихомирить только спустя полтора часа, к 03:17. К 05:20 спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным спасателей, к счастью, все обошлось без пострадавших.

Еще один крупный пожар произошел в минувшие выходные на жд станции в Нижнем Тагила – там вспыхнули вагоны, в одном из которых хранилась древесина.

ИСТОЧНИК KP.RU