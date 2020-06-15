В Екатеринбурге закончили граффити-триптих о коронавирусе

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:59:32+03:00

Все картины нарисованы на фасадах домов в трех разных районах города

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В Екатеринбурге проходил фестиваль граффити, приуроченный ко Дню России. В трех разных районах города художники создавали гигантские картины на фасадах домов. Все они были посвящены одной тематике – коронавирусу.

- Работы посвящены героям нашего времени. На одном уличном полотне – врач, выходящий из «красной зоны», на другом – семья, запускающая самолетик, символизирующий просьбу о помощи в адрес волонтеров. И на третьем – сами волонтеры, которые принимают множество таких самолетиков-заявок, - объяснили задумку в региональном оперштабе.

Фото: региональный оперштаб

Фото: региональный оперштаб

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 9 325 случаев заражения коронавирусом. При этом 50 человек погибли, еще 4 144 пациента удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU