15 Июнь 2020 2020-06-15T06:32:26+03:00

В аэропорту Санкт-Петербурга столкнулись самолеты «Уральских авиалиний» и S7 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из машин задела другую крылом и хвостовой частью

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Минувшим днем, 14 июня, в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга произошло небольшое, но серьезное ЧП: на площадке столкнулись два самолета – авиакомпании «Уральские авиалинии» и S7 Airlines.

- Во время руления самолета произошло касание его крыла и хвостовой части самолета «Уральских авиалиний», который стоял в очереди на взлет, - рассказали в пресс-службе свердловской авиакомпании. – Пассажиры рейса U6-391 Санкт-Петербург-Калининград, всего 84 человека, доставлены в терминал.

Вылет задержали на пару часов – пассажиры улетели на резервном воздушном судне. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU