С дистанцией, в масках и с антисептиком: в Екатеринбурге прошла первая ночная репетиция Парада Победы

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:12:16+03:00

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Минувшим вечером центр Екатеринбурга перекрывали для того, чтобы провести репетицию Парада Победы, который состоится уже 24 июня. В ней участвовали около 20 пеших парадных расчетов, в том числе и рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула. Он, кстати, впервые принимает участие в Параде Победы.

- Кроме того, в парадном строю прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, военной полиции, сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы и сводный батальон Всероссийского патриотического общественного движения «Юнармия», - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Перед началом тренировки площадь 1905 года была полностью продезинфицирована. Репетиция прошла с соблюдением всех мер санитарной безопасности – военные быфли в масках и перчатках, пользовались антисептика и сохраняли социальную дистанцию друг от друга. На месте дежурили бригады «скорых».

ИСТОЧНИК KP.RU