Прогноз погоды в Екатеринбурге с 15 по 19 июня 2020 года

14 Июнь 2020 2020-06-14T22:53:45+03:00

В понедельник, 15 июня, воздух прогреется до +24 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге с 15 по 19 июня 2020 года

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Новая рабочая неделя в Екатеринбурге будет теплой, но пасмурной. Изучаем прогнозы синоптиков гидрометцентра России.

В понедельник, 15 июня, воздух прогреется до +24 градусов, небольшая облачность, без осадков. Ветер западный – 3 м/с.

Во вторник, 16 июня, будет еще теплее. Температура воздуха составит +26 градусов, небольшая облачность, без осадков. Ветер западный – 3 м/с.

В среду, 17 июня, лучше без зонтика на улицу не выходить. Синоптики обещают дождь, столбик термометра опустится до +21 градуса. Ветер западный – 4 м/с.

В четверг, 18 июня, похолодает до +18. Облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный – 5 м/с.

В пятницу, 19 июня, до +21 градуса. Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU