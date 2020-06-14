Прогноз погоды в Екатеринбурге с 15 по 19 июня 2020 года
Новая рабочая неделя в Екатеринбурге будет теплой, но пасмурной. Изучаем прогнозы синоптиков гидрометцентра России.
В понедельник, 15 июня, воздух прогреется до +24 градусов, небольшая облачность, без осадков. Ветер западный – 3 м/с.
Во вторник, 16 июня, будет еще теплее. Температура воздуха составит +26 градусов, небольшая облачность, без осадков. Ветер западный – 3 м/с.
В среду, 17 июня, лучше без зонтика на улицу не выходить. Синоптики обещают дождь, столбик термометра опустится до +21 градуса. Ветер западный – 4 м/с.
В четверг, 18 июня, похолодает до +18. Облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный – 5 м/с.
В пятницу, 19 июня, до +21 градуса. Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU