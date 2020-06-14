«Больше 7000 квадратных метров»: в Екатеринбурге военные «зачистили» площадь 1905 года от коронавируса

14 Июнь 2020 2020-06-14T20:15:10+03:00

Совсем скоро в городе пройдет тренировка парада по случаю Дня Победы. В ней примут участие только пешие соединения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня там пройдет репетиция парада по случаю Победы в Великой Отечественной войне

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге военнослужащие ЦВО продезинфицировали площадь 1905 года перед первой пешей тренировкой парада по случаю Дня Победы. Репетицию на площади планируют провести уже через несколько часов.

- Военнослужащие в рамках реализации комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний, перед ночной тренировкой Парада Победы на площади 1905 года провели специальную обработку мест построения и линии прохождения парадных расчетов, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Обработку провели мобильные расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа. Общая площадь, которую обработали военные, составила свыше 7000 квадратных метров.

Напомним, в Екатеринбурге, как и по всей стране, парад перенесли на 24 июня. Это связано со вспышкой коронавируса. Как рассказал губернатор Евгений Куйвашев, ветеранов в этом году на параде не будет, так как они входят в группу повышенного риска.

ИСТОЧНИК KP.RU