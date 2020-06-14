С начала недели в Екатеринбург вернется тепло
В среду ожидаются кратковременные дожди
К концу недели на смену теплу вновь придет похолоданиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Небольшое похолодание, пришедшее в Свердловскую область в выходные, закончится уже в начале следующей недели.
Днем в понедельник, 15 июня, по данным гидрометцентра, столбик термометра покажет комфортные 24°. Во вторник температура воздуха поднимется до +26. Осадков в начале недели не ожидается. Зато к среде, по данным синоптиков, екатеринбуржцев ждут кратковременные дожди. Температура составит +23.
В конце рабочей недели в городе снова похолодает. В четверг столбик термометра покажет +18 градусов. К пятнице синоптики ожидают потепления до +21°.
ИСТОЧНИК KP.RU