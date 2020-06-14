Пообещали вернуть вложенные в «МММ» деньги: екатеринбурженка перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:07:57+03:00

83-летняя бабушка позвонила по телефону, который услышала по радио, и попалась на удочку проходимцев

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В Екатеринбурге пенсионерка перевела мошенникам больше миллиона рублей. Жулики сказали женщине, что якобы возвращают деньги обманутым вкладчикам финансовой пирамиды «МММ», которую основал Сергей Мавроди.

О произошедшем полиция узнала 8 июня. Тогда в отдел полиции № 5 обратилась 83-летняя бабушка. Она рассказала, что отдала неизвестным 1360000 рублей.

- Как было установлено в ходе доследственной проверки, у заявительницы имелся сберегательный счет, на котором находились ее накопления. Со слов потерпевшей, 24 мая по радио она услышала номер телефона, по которому можно обращаться обманутым вкладчикам по вопросу возврата денег. Пенсионерка набрала указанный номер, начинающийся на «8-800» и сообщила, что ранее вкладывала деньги в финансовую компанию «МММ», а также оставила свои персональные данные, - рассказывают обстоятельства преступления в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На следующий день бабушке перезвонила неизвестная женщина. Мошенница заверила, что пропавшие деньги найдены и сейчас они находятс за границей. Вот только звонившая попросила перевести на указанный ей счет 100 тысяч рублей. Якобы эти деньги нужны для проведения обменных операций с валютой.

Бабушка сняла указанную сумму со своего счета, затем она перевела эти деньги через почтовое отделение.

- После этого в период с 27 мая по 5 июня пенсионерка по требованию неизвестной сделала еще несколько переводов на суммы от 100 до 400 тысяч рублей. Когда на ее счете закончились средства, неизвестная женщина перестала выходить на связь, - рассказали в полиции.

Прошло еще несколько дней прежде чем пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. Позже она вспомнала, что местный участковый предупреждал ее о том, что пенсионеры – легкая добыча для мошенников. Но, к сожалению, это не помогло бабушке не стать их жертвой.

Полиция завела уголовное по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас силовики ищут преступников.

- Полиция Екатеринбурга в очередной раз призывает граждан быть внимательными, не передавать и не переводить свои денежные средства неизвестным лицам ни под каким предлогом! – призвали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU