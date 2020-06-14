После избиения семимесячного ребенка свердловская прокуратура проверит работу социальных служб
Прокуратура Свердловской области начала проверку по поводу инцидента в Екатеринбурге во время которого 37-летний отец ударил своего семимесячного сына. От удара малыш выпал из коляски.
Надзорное ведомство, в частности, проверит работу социальных служб.
- В связи с имеющейся информацией о привлечении к административной ответственности отца ребенка за нанесение телесных повреждений своей супруге, прокуратура даст оценку эффективности, полноте мер, принимаемых органами системы профилактики по предотвращению и пресечению правонарушений в отношении ребенка,- рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также доследственную проверку по факту произошедшего начал Ленинский отдел СКР по Екатеринбургу.
ИСТОЧНИК KP.RU