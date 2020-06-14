После избиения семимесячного ребенка свердловская прокуратура проверит работу социальных служб

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:00:19+03:00

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Прокуратура Свердловской области начала проверку по поводу инцидента в Екатеринбурге во время которого 37-летний отец ударил своего семимесячного сына. От удара малыш выпал из коляски.

Надзорное ведомство, в частности, проверит работу социальных служб.

- В связи с имеющейся информацией о привлечении к административной ответственности отца ребенка за нанесение телесных повреждений своей супруге, прокуратура даст оценку эффективности, полноте мер, принимаемых органами системы профилактики по предотвращению и пресечению правонарушений в отношении ребенка,- рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также доследственную проверку по факту произошедшего начал Ленинский отдел СКР по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU