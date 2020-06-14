Ехал по «односторонке» в обратную сторону: под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:52:59+03:00

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Под Екатеринбургом ночью случилось лобовое ДТП, в котором один человек погиб, а другой получил ранения.

Все произошло 14 июня в 03:25 на 21 километре дороги Екатеринбург-Косулино.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, по предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora ехал по участку с односторонним движением с грубым нарушением правил. Водитель отечественной легковушки двигался в обратном направлении, то есть, навстречу водителям, которые двигались по односторонней дороге.

В итоге водитель Lada Priora столкнулся с Mitsubishi L200, которая двигалась во встречном направлении.

- Mitsubishi управлял 46-летний мужчина-водитель, стаж вождения которого составляет 25 лет. С его слов, он двигался со стороны Екатеринбурга со скоростью примерно около 100км/ч по правому ряду, так как впереди него двигался грузовой автомобиль, он перестроился в левый ряд для опережения, вдруг неожиданно со встречного направления он увидел двигающийся автомобиль, попытался уйти от столкновения и вывернул руль вправо, но столкновения избежать не удалось, - рассказали в ГИБДД.

После столкновения 25-летний водитель «Лады» умер от полученных травм до приезда скорой помощи. В ГИБДД уточнили, что его стаж вождения составляет шесть лет. Также в больницу экстренно госпитализировали 51-летнего пассажира иномарки.

На место происшествия для установления точных причин трагедии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Причины аварии пока устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU