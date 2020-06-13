Пригнали для тушения пожарный поезд: в Нижнем Тагиле на жд станции вспыхнули вагоны

13 Июнь 2020 2020-06-13T19:34:18+03:00

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Сегодня вечером, 13 июня, в Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, произошел крупный пожар на железнодорожной станции. Диспетчеры МЧС получили вызов в 17:50, на место выехали пять бригад спасателей из 24 человек. Как выяснилось, на тупиковом жд пути сгорели два вагона, один из них оказался грузовой – в нем находилась древесина.

- Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению пламени. Общая площадь пожара составила 50 «квадратов», - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Для тушения пожара к месту прибыл пожарный поезд.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

С огнем удалось справиться в течение получаса. Спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции только к 19:38. По данным МЧС, к счастью, в огне никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU