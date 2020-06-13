2020-06-13T19:21:47+03:00
Общество

За сутки медики проверили на коронавирус шесть тысяч уральцев

С начала пандемии врачи осмотрели 371 тысячу человек
Мария Трапезникова
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За сутки медики проверили на коронавирус шесть тысяч уральцевЗа сутки медики проверили на коронавирус шесть тысяч уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального оперштаба на 13 июня, за минувшие в Свердловской области было проведено 6 802 исследования проб на коронавирус. Напомним, анализы берут только у тех, у кого для этого есть показания: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с возможными зараженными.

- За сутки медики обследовали 6 178 человек. Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 400 084, - рассказали в оперштабе. – Обследовано всего 371 578 человек.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше девяти тысяч заболевших. Из них 50 человек погибли, больше четырех тысяч поправились и были выписаны из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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