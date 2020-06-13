Можно, но осторожно: Евгений Куйвашев разрешил свердловчанам красить волосы в парикмахерских

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:36:28+03:00

Ранее в салонах можно было только стричься

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С начала пандемии, с 28 марта, в Свердловской области закрылись все магазины, салоны красоты, фитнес-центры. Словом, все, что не носит продовольственный характер. Чуть позже, когда ситуация с коронавирусом стала несколько лучше, губернатор Евгений Куйвашев разрешил открыться парикмахерским. Но только для того, чтобы стричь людей.

Сегодня во время ответов на вопросы уральцев губернатор разрешил красить волосы у специалистов. Но только очень осторожно и с соблюдением всех мер санбезопасности.

- Определяющим фактором всегда должны быть соображения безопасности. Если в парикмахерской соблюдаются все меры профилактики, посетители приходят по записи, все потоки разведены, то и такое длительное пребывание в салоне допустимо, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

При этом, конечно, и посетители должны помнить и соблюдать меры профилактики – носить маски, мыть и обрабатывать антибактериальными средствами руки. «Действующий вариант указа не содержит ограничений по парикмахерским услугам», - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU