Можно, но осторожно: Евгений Куйвашев разрешил свердловчанам красить волосы в парикмахерских
С начала пандемии, с 28 марта, в Свердловской области закрылись все магазины, салоны красоты, фитнес-центры. Словом, все, что не носит продовольственный характер. Чуть позже, когда ситуация с коронавирусом стала несколько лучше, губернатор Евгений Куйвашев разрешил открыться парикмахерским. Но только для того, чтобы стричь людей.
Сегодня во время ответов на вопросы уральцев губернатор разрешил красить волосы у специалистов. Но только очень осторожно и с соблюдением всех мер санбезопасности.
- Определяющим фактором всегда должны быть соображения безопасности. Если в парикмахерской соблюдаются все меры профилактики, посетители приходят по записи, все потоки разведены, то и такое длительное пребывание в салоне допустимо, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
При этом, конечно, и посетители должны помнить и соблюдать меры профилактики – носить маски, мыть и обрабатывать антибактериальными средствами руки. «Действующий вариант указа не содержит ограничений по парикмахерским услугам», - добавил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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