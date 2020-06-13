2020-06-13T15:58:22+03:00
Происшествия

Одного увезли в больницу, а второй сбежал: в Екатеринбурге на Новомосковском рынке два друга устроили перестрелку

Сейчас на месте работают сотрудники ОМОН
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге на Новомосковском рынке двое товарищей устроили перестрелкуВ Екатеринбурге на Новомосковском рынке двое товарищей устроили перестрелкуФото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня днем, 13 июня, на Новомосковском рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка. Сейчас на месте работают сотрудники ОМОН, территория полностью огорожена. По предварительным данным, пострадал только один человек – мужчину госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением прибывшие медики.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, в инциденте с оружием участвовали двое – они сильно поссорились.

- По предварительным сведениям, конфликт на территории рынка произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Сначала он перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь, - рассказал Валерий Горелых. – На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медпомощь. Сейчас им занимаются врачи в больнице.

Также Горелых добавил, что полицейские оперативно установили личности тех, кто открыл огонь. И если первого увезли с травмами в больницу, то второй с места происшествия сбежал – сейчас его разыскивают.

- Вероятнее всего, эта история закончится возбуждением уголовного дела по статье «Хулиганство с применением оружия». Сыщики изъяли съемки камер видеонаблюдения, они анализируются, опрашиваются очевидцы, - добавил пресс-секретарь. – Разбирательство продолжается. В конфликте было использовано травматическое оружие, но точный ответ на этот вопрос даст экспертиза. Гильзы сейчас исследуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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