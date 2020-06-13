2020-06-13T15:07:59+03:00
Общество

Лишь 9% екатеринбуржцев не верят в существование коронавируса

Почти половина горожан боятся выходить с «удаленки»
Мария Трапезникова
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Лишь 9% екатеринбуржцев не верят в существование коронавирусаЛишь 9% екатеринбуржцев не верят в существование коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В фонде «Социум» решили провести исследование среди жителей Екатеринбурга и узнать, как они относятся к пандемии коронавируса и как настроены на снятие ограничений. Оказалось, что 38% всех опрошенных боятся заразиться на работе – при этом все они работают, кто-то на «удаленке», кто-то в офисе. А почти половина горожан (47%), которые работают дома, боятся выходить с дистанционного режима.

Порядка 39% опрошенных и работающих не боятся коронавируса. Из них 24% уверены, что заразиться они почти не смогут, а 9% и вовсе не верят в существование COVID-19. Как отметили в фонде, последние, в основном, - люди среднего возраста и мужчины.

Аналитики затронули и тему с готовностью екатеринбуржцев выходить с самоизоляции и начать посещать магазины, кафе, кинотеатры. И, оказалось, только 35% согласились снова пойти в них сразу после открытия. Больше всего горожане боятся подцепить вирус как раз в кафе и ресторанах.

В фитнес-центры вернется только половина горожан. При этом число тех, кто готов и хочет вернуться к тренировкам – 32%. Более того, почти половина жителей решили отложить поездки по России и за границу на ближайшие несколько месяцев. И только 8-12% оказались более смелыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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