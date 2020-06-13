Получал 300 рублей за закладку: на Урале под суд отправили юного наркосбытчика

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:54:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В марте этого года полицейские Каменска-Уральского, что в Свердловской области, поймали молодого человека 18 лет, который сбывал наркотики через Интернет. Во время личного досмотра у него изъяли несколько свертков с запрещенным веществом, телефон, с помощью которого он связывался с оператором интернет-магазина, а также информацию о местоположении 27 тайников.

- Подозреваемый забрал из тайника 29 свертков массой 11,9 граммов, 27 из которых впоследствии были размещены в тайниках в поселке Ленинский, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Информацию о местонахождении «закладок» и фотографии молодой человек переслал соучастнику.

Оставшиеся два свертка парень спрятать не успел – его поймали полицейские. По выявленной переписке силовики нашли 224 свертка с героином. Еще в трех оказалось пусто. Молодой человек полностью признал вину и рассказал, что сам не употребляет, а заняться распространением решил из-за нехватки денег.

- Постоянной работы он не имел, а сумма заработка составляла 300 рублей за одну закладку, - добавили в полиции. – Следует отметить, что ранее серьезных проблем с законом у него не было. Тем не менее на весь период следствия он был изолирован от общества.

На молодого человека завели уголовное дело и направили в суд. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU