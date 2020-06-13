2020-06-13T12:33:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге появятся новые автобусы за 610 миллионов

Машины должны привезти в столицу Урала осенью
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге появятся новые автобусы за 610 миллионовВ Екатеринбурге появятся новые автобусы за 610 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале июня стало известно о том, что Екатеринбург выиграл конкурс на обновление городского общественного транспорта. Уже к осени планируется закупить порядка 57 новых автобусов.

А накануне на портале госзакупок появилась заявка в 610,5 миллионов рублей. Заказчиком выступил ЕМУП «Гортранс». 60% средств на покупку автобусов будет направлено из федерального бюджета. Машины уже осенью должны будут выйти на улицы города и курсировать по маршрутам №21, 22 и 57.

Согласно документации, подрядчику нужно будет в течение трех месяцев с момента подписания контракта привезти в столицу Урала 57 низкопольных автобусов. Они должны будут вмещать до 80 пассажиров, будут оснащены спутниковой новигацией, видеорегистраторами, восемью антивандальными камерами и системой ГЛОНАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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