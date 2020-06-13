2020-06-13T11:01:34+03:00
Общество

Держались два дня: в Свердловской области за сутки подтвердились еще две смерти от коронавируса

В регионе официально 50 погибших
Мария Трапезникова
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За сутки в Свердловской области еще две смертиЗа сутки в Свердловской области еще две смертиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Последние два дня в ежедневной сводке по заболеваемости коронавирусом от регионального оперштаба не было ни слова о погибших. И это не могло ни радовать. Однако сегодня ситуация поменялась: за сутки в регионе снова нашли две смерти. Поэтому теперь общее число умерших от коронавируса достигло отметки в 50 человек.

Кроме того, за сутки в регионе нашли еще 245 заболевших. Больше всего – в Екатеринбурге (+166). Помимо этого, новыми пациентами стали жители Березовского, Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска, Верхней Пышмы и других муниципалитетов. Всего – 9 071 зараженный с начала пандемии.

Число тех, кто находится в тяжелом состоянии – 88 человек, из них 42 пациента – на аппаратах ИВЛ. Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 4 021 уральца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Держались два дня: в Свердловской области за сутки подтвердились еще две смерти от коронавируса
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