2020-06-13T10:54:42+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге рядом с детской поликлиникой на Химмаше нашли труп женщины

Сейчас следователи проводят проверку
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге рядом с детской поликлиникой на Химмаше нашли труп женщиныВ Екатеринбурге рядом с детской поликлиникой на Химмаше нашли труп женщиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ранним утром 13 июня жители Химмаша, что в Екатеринбурге, заметили под окнами, рядом с детской поликлиникой №2 на улице Дегастанской, тело женщины. На место сразу же вызвали скорую помощь. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть. Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе регионального СКР.

- По факту обнаружения тела женщины в возрасте 50 лет следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СКР проводится доследственная проверка, - рассказали там. – Признаков криминального события на данном этапе не усматривается. Для определения точной причины смерти женщины назначена и проводится судмедэкспертиза.

Кстати, сегодня мы рассказывали о том, что в Екатеринбурге задержали адвоката Виктора Кольцова, которого подозревают в мошенничестве. По данным источника «КП» в силовых структурах, на его счету сразу несколько случаев оформления фиктивных ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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