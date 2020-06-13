Свердловские спасатели ловят нарушителей противопожарного режима

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:54:00+03:00

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Аномальная жара, которая пришла на Средний Урал, и высокая пожароопасность значительно повышают риск возникновения природных пожаров. Только с начала лета на территории региона произошло 42 возгорания сухой травы в населенных пунктах и садах. Поэтому спасатели МЧС ежедневно проводят рейды, в рамках которых ловят нарушителей противопожарного режима.

- С 1 июня осуществлено больше 100 межведомственных рейдов. За нарушение противопожарных требований к административной ответственности привлечены 22 гражданина, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Во время проверок на озере Шарташ и в Екатеринбурге были выявлены три случая: несмотря на запрет горожане жарили шашлыки. За это их оштрафовали на две тысячи рублей. Подобные рейды по частному сектору, садам, береговым и лесным зонам будут продолжены до окончания пожароопасного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU