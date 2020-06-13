2020-06-13T09:03:11+03:00
Общество

В свердловских школах планируют начать новый учебный год на две недели позже

Это хотят сделать из-за того, что летом увеличатся сроки оздоровительной кампании для детей
Мария Трапезникова
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В свердловских школах могут начать учебный год на две недели позжеВ свердловских школах могут начать учебный год на две недели позжеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во всех школах Свердловской области хотят перенести начало нового учебного года на две недели позже – из-за того, что увеличатся сроки оздоровительной летней кампании для детей. Об этом во время брифинга с журналистами заявил вице-губернатор Павел Креков.

- Мы немного продлим время отдыха на начало сентября. Мы разрешим это сделать без вреда учебному процессу. Я думаю, пропустить две недели – это не страшно, - рассказал вице-губернатор.

Напомним, что лагеря для детей начнут работать с 15 июня – но только те, которые находятся в муниципалитетах с наиболее безопасной эпидситуацией. В других случаях лагеря будут открыты с 1 июля. Заработают они по обсервационному принципу: выход за пределы лагеря будет запрещен, все сотрудники и дети будут проходить ежедневное меднаблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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