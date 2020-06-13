«А для кого это?»: екатеринбуржцы раскритиковали световое шоу, которое чиновники устроили в честь Дня России

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:48:49+03:00

По мнению очевидцев, они ждали чего-то яркого и красивого, но получили совершенно другое

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Вчера, 12 июня, в Екатеринбурге отмечали День России – но не так пышно, как обычно, ведь в области по-прежнему действует режим самоизоляции. Многие мероприятия проходили в режиме онлайн. Но больше всего горожане ждали световое шоу, которое должны были зажечь на фасаде администрации города.

Вот только, как рассказывают немногочисленные зрители, которые собрались вечером на площади 1905 года, ожидали они несколько другого – чего-то более яркого и красивого.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

- Некоторые задавались вопросом: «А для кого это?». Кто-то уверенно отвечал: «Ради тех, кто онлайн», - рассказывают подписчики сообщества «Интересный Екатеринбург». – Что именно хотели показать организаторы светового шоу напротив мэрии – было сложно понять с земли. Красные, белые, синие огоньки «вертелись» под музыку в разные стороны. Шоу прошло быстрее, чем его ждали.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU