2020-06-13T08:15:43+03:00
Происшествия

Орудовали в разных районах: в Екатеринбурге поймали банду мигрантов-мошенников

Полиция ищет всех пострадавших
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Минувшим днем, 12 июня, в Екатеринбурге задержали банду из четверых граждан одной из среднеазиатских республик. Молодые люди 25, 18 и 19 лет накануне ночью, угрожая ножом, украли у нескольких прохожих сотовые телефоны и украшения.

- В полночь с 11 на 12 июня в полицию поступило сообщение о нападении на 19-летнего парня в районе дома №30 по улице Черепанова. Группа неизвестных отобрала у потерпевшего сотовый телефон и ключи, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Буквально через несколько часов после этого произошло еще одно ограбление. Звонивший мужчина рассказал, что у него забрали телефон, серебряную цепочку и банковскую карту. Преступление произошло в нескольких кварталах от места первого происшествия. В итоге, в ходе оперативно-розыскных мероприятий грабителей удалось поймать в тот же день.

Во время досмотра у них нашли все похищенное имущество. Свою вину молодые люди признали. Однако полицейские считают, что они замешаны еще в нескольких подобных происшествиях.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Нападения они совершали в разном составе: как вчетвером, так по двое, а также в разных районах Екатеринбурга. В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Разбой», - добавили в полиции.

Максимальное наказание, которое теперь им грозит, - до 10 лет колонии. До решения суда они отправлены под арест. Полиция также просит всех, кто мог пострадать от их рук, сообщить по телефонам: 8 (343) 294-14-94, 356-42-09, либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орудовали в разных районах: в Екатеринбурге поймали банду мигрантов-мошенников
Цифры ужасают: карта распространения коронавируса в Свердловской области
«В деревне городской шик улетучивается»: покорившая Батрутдинова модель взорвала TikTok смешным видео
Семью проверяет СКР: в Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
Позолотила ручку: в Первоуральске пенсионерка попалась на уловки гадалки и отдала ей все сбережения
Приготовьтесь умиляться: в Висимском заповеднике сняли видео, как мама помогает лосенку переходить ручей
В Екатеринбурге двоих железнодорожников ударило током во время работ на переезде
Спасайся кто может: на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем России
Свердловские врачи вылечили еще 122 человека от коронавируса