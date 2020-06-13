«В деревне городской шик улетучивается»: покорившая Батрутдинова модель взорвала TikTok смешным видео

13 Июнь 2020 2020-06-13T00:35:02+03:00

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Финалистка шоу «План Б» Елизавета Аниховская устроила настоящий бум в TikTok после публикации своего нового ролика, который был снят в поселке Белокаменный (Асбестовский район Свердловской области).

- Мое лето началось именно так. Спустя неделю обитания в деревне городской шик улетучивается, - пишет победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2016».

elizaveta_anikhovskaya Летние каникулы Елизаветы Аниховской, которая покорила сердца Тимура Батрутдинова

Когда модель поняла, что ее видео вошло в тренды (более 300 тысяч просмотров), то записала обращение к подписчикам и поблагодарила их.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784705" frameborder="0"></iframe> Обращение к поклонникам от Елизаветы Аниховской.Видео: instagram.com/elizaveta_anikhovskaya/

Напомним, что Мисс Екатеринбург – 2016 была участницей шоу «План Б» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрудиновым. Красавица из Асбеста дошла до финала, но резидент Comedy Club решил не строить с ней отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU