«В деревне городской шик улетучивается»: покорившая Батрутдинова модель взорвала TikTok смешным видео
Финалистка шоу «План Б» Елизавета Аниховская устроила настоящий бум в TikTok после публикации своего нового ролика, который был снят в поселке Белокаменный (Асбестовский район Свердловской области).
- Мое лето началось именно так. Спустя неделю обитания в деревне городской шик улетучивается, - пишет победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2016».
Когда модель поняла, что ее видео вошло в тренды (более 300 тысяч просмотров), то записала обращение к подписчикам и поблагодарила их.
Обращение к поклонникам от Елизаветы Аниховской.Видео: instagram.com/elizaveta_anikhovskaya/
Напомним, что Мисс Екатеринбург – 2016 была участницей шоу «План Б» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрудиновым. Красавица из Асбеста дошла до финала, но резидент Comedy Club решил не строить с ней отношения.
ИСТОЧНИК KP.RU