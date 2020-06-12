Семью проверяет СКР: в Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка

12 Июнь 2020 2020-06-12T19:27:01+03:00

Ребенок остался жив, но получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице

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В Екатеринбурге из окна на шестом этаже выпал ребенок. Двухлетняя девочка приземлилась на траву и осталась жива. Но малышка получила травмы и сейчас находится в больнице. Семьей ребенка заинтересовались следователи, которые начали проверку по факту этого ЧП.

- Следственный комитет Кировского района проводит доследственную проверку по факту выпадения из окна дома ребенка. Следователь выехал на место происшествия, он работает с очевидцами, - рассказали нам в пресс-службе Следственного Комитета по Свердловской области.

Следователи выясняет, кто виноват в случившемся.

Правоохранительные органы напоминают об опасности оконных сеток. Нельзя оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами.

ИСТОЧНИК KP.RU