Позолотила ручку: в Первоуральске пенсионерка попалась на уловки гадалки и отдала ей все сбережения

12 Июнь 2020 2020-06-12T17:05:20+03:00

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В Свердловской области полиция ищет мошенницу, которая обманывает пожилых женщин в Первоуральске. Недавно в правоохранительные органы обратилась пострадавшая пенсионерка, у которой забрали все сбережения.

Дама пояснила, что она возвращалась домой из магазина, когда к ней подошла неизвестная женщина и попросила указать где аптека. Свердловчанки разговорились и мошенница сообщила своей спутнице, что на той порча и она сможет ее убрать. Далее женщины отправились к пострадавшей домой.

- Находясь в квартире у потерпевшей, злоумышленница попросила куриное яйцо и полотенце для проведения ритуала. Со слов хозяйки жилища во время проведения манипуляций ей показалось, что в разбитом яйце находится червяк, ей стало плохо. Аферистка, осознав, что «взяла женщину в оборот», попросила бабушку достать все имеющиеся в доме денежные средства и золотые украшения и бросить их на пол. Доверчивая женщина сначала не хотела расставаться со своими накоплениями, но Тамара смогла её убедить, и на пол были брошены 66 тысяч рублей и два кольца из драгоценного металла, - рассказал Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Гадалка потопталась на купюрах и украшениях, а затем собрала все в ночную рубашку и спрятала под подушку. Затем аферистка отправила хозяйку квартиры выносить мусор, мол, так положено. А сама сбежала вместе с деньгами у ювелиркой. Как только пенсионерка поняла, что ее обокрали, та пошла в полицию.

Сейчас гадалку разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.

Приметы: около 50 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см., имеет несколько передних зубов из металла желтого цвета, в руках держала сумку черного цвета, на шее золотая цепочка с крестом. Была одета в темно-синюю кофту с короткими рукавами, юбку темного цвета, на ногах босоножки светлые, на голове соломенная шляпа.

Если вы можете помочь полиции, звоните: 8 (3439) 64-82-21 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU