Приготовьтесь умиляться: в Висимском заповеднике сняли видео, как мама помогает лосенку переходить ручей
Маленький, с дрожащими тоненькими ножками лосенок пытается перебраться через ручей. Но у него ничего не выходит. Прыг-скок, все равно не получается. Все потому что путь перегородило упавшее дерево. Бояться нечего, ведь рядом мама-лосиха. Родительница вмиг провела малыша через ручей. И семейство парнокопытных скрылось в тайге.
Милейшее видео запечатлела фотоловушка Висимского заповедника. Съемкой поделились в своей группе во "Вконтакте".
Ранее в Висимском заповеднике камера уловила «танец» медведя, который пришел почесать спину о дерево, чтобы убрать остатки зимнего подшерстка.
Лосиха помогает детенышу перейти речку.Бесконечно милое видео засняла фотоловушка Висимского заповедника. малютка лосик не смог перебраться через упавшее дерево. Но на помощь пришла мама. Видео: Висимский заповедник
ИСТОЧНИК KP.RU