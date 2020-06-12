Приготовьтесь умиляться: в Висимском заповеднике сняли видео, как мама помогает лосенку переходить ручей

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:53:22+03:00

Малыш не мог перебраться через водоем, потому что мешало дерево

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Маленький, с дрожащими тоненькими ножками лосенок пытается перебраться через ручей. Но у него ничего не выходит. Прыг-скок, все равно не получается. Все потому что путь перегородило упавшее дерево. Бояться нечего, ведь рядом мама-лосиха. Родительница вмиг провела малыша через ручей. И семейство парнокопытных скрылось в тайге.

Милейшее видео запечатлела фотоловушка Висимского заповедника. Съемкой поделились в своей группе во "Вконтакте".

Ранее в Висимском заповеднике камера уловила «танец» медведя, который пришел почесать спину о дерево, чтобы убрать остатки зимнего подшерстка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784629" frameborder="0"></iframe> Лосиха помогает детенышу перейти речку.Бесконечно милое видео засняла фотоловушка Висимского заповедника. малютка лосик не смог перебраться через упавшее дерево. Но на помощь пришла мама. Видео: Висимский заповедник

ИСТОЧНИК KP.RU