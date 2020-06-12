В Екатеринбурге двоих железнодорожников ударило током во время работ на переезде
В Екатеринбурге произошло ЧП на железной дороге: двоих монтеров ударило током во время ремонтных работ на улице Завокзальной. Как сообщает уральская прокуратура на транспорте, инцидент случился еще 9 июня.
Мужчины устанавливали барьерное ограждение на переезде и один из рабочих случайно задел электрический кабель. Железнодорожников с ожогами доставили в больницу. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура.
- Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц ОАО «РЖД», ответственных за выполнение правил и норм охраны труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, - сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Если прокуратура найдет нарушения в технике безопасности, то ответственные будут наказаны.
ИСТОЧНИК KP.RU