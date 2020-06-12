Спасайся кто может: на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:12:35+03:00

Сейчас на улицы уральской столицы лучше не выходить [видео]

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В Екатеринбурге 12 июня 2020 года начался сильнейший ливень. За считанные секунды улицы города стали напоминать Венецию.

- 12-14 июня в большинстве районов Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), - сообщили в Уральском гидрометцентре.

Напомним, что в этом году в результате урагана на Среднем Урале погибли четыре человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784618" frameborder="0"></iframe> 12 июня 2020 года на Екатеринбург обрушился сильный дождь.Олег ГАЛИМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU