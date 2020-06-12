Спасайся кто может: на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень
В Екатеринбурге 12 июня 2020 года начался сильнейший ливень. За считанные секунды улицы города стали напоминать Венецию.
- 12-14 июня в большинстве районов Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), - сообщили в Уральском гидрометцентре.
Напомним, что в этом году в результате урагана на Среднем Урале погибли четыре человека.
12 июня 2020 года на Екатеринбург обрушился сильный дождь.Олег ГАЛИМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU