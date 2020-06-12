2020-06-12T14:12:35+03:00
Общество

Спасайся кто может: на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень

Сейчас на улицы уральской столицы лучше не выходить [видео]
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
О непогоде уральцев предупреждало МЧСО непогоде уральцев предупреждало МЧСФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге 12 июня 2020 года начался сильнейший ливень. За считанные секунды улицы города стали напоминать Венецию.

- 12-14 июня в большинстве районов Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), - сообщили в Уральском гидрометцентре.

Напомним, что в этом году в результате урагана на Среднем Урале погибли четыре человека.

12 июня 2020 года на Екатеринбург обрушился сильный дождь.Олег ГАЛИМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Позолотила ручку: в Первоуральске пенсионерка попалась на уловки гадалки и отдала ей все сбережения
Приготовьтесь умиляться: в Висимском заповеднике сняли видео, как мама помогает лосенку переходить ручей
В Екатеринбурге двоих железнодорожников ударило током во время работ на переезде
Спасайся кто может: на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем России
Свердловские врачи вылечили еще 122 человека от коронавируса
«Хочу отдаться профессионалам»: звезда «Уральских пельменей» требует открыть фитнес центры
В Свердловской области водитель сбил ребенка на велосипеде, который резко вылетел на дорогу
Захватите зонтики: какая будет погода в Екатеринбурге в День России
В Свердловской области будут судить банду, которая вывела за границу 2 миллиарда рублей
В пятницу в Свердловской области будут грозы и град
Как пел Макс Корж: после урагана небо над Екатеринбургом озарил малиновый закат
Губернатор Евгений Куйвашев объяснил, когда получит выплаты технический персонал больниц, лечащих пациентов с COVID-19
Когда выпускники школ Свердловской области смогут получить аттестаты: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Словно конец света: на Екатеринбург обрушился ливень с ураганом
Губернатор Свердловской области ответил на вопрос о том, можно ли отменить карантин 12 июня
В Ивделе в отделении полиции обнаружили тело 54-летнего мужчины
На площади 1905 закроют парковку на сутки, чтобы устроить световое шоу на День России
99-летнего уральского ветерана, воевавшего в Маньчжурии, поздравили персональным концертом во дворе
Когда в Свердловской области завершится пандемия коронавируса: отвечает вице-губернатор Креков
Огромная рука-маска и накладная кошачья мордочка: женщины из уральской колонии показали как творчески защититься от коронавируса
Жуткое падение женщины в трамвае Екатеринбурга попало на видео
Двух человек увезли в больницу: в Нижнем Тагиле столкнулись автобус с пассажирами и три легковушки
Что такое экстремизм и что за него грозит: разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района
На Уралмаше почти на два месяца изменится маршрут трех троллейбусов
ВТБ помогает восстанавливать леса России