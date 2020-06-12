2020-06-12T13:12:46+03:00
Общество

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем России

Глава региона пожелал сплотиться и вместе справиться с временными трудностями
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Instagram Губернатора Свердловской области Евгений КуйвашеваФото: Instagram Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева
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Глава Свердловской области поздравил уральцев с Днем России. Евгений Куйвашев записал обращение для жителей региона и попросил свердловчан сплотиться перед временными трудностями, которые обрушились на страну.

- Это праздник сильной и независимой страны, которая чтит свою славную историю, заботится о благополучии своих граждан, ставит перед собой самые амбициозные цели. В этом году главный государственный праздник нашей страны наполнен особым смыслом. Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, стали для каждого человека серьезной проверкой. Уверен, что единство народа солидарность власти и общества помогут нам справиться со всеми временными трудностями. Сохранить курс на укрепление страны и достижения нового качества жизни, - сказал Евгений Владимирович.

Тем временем, празднования Дня России в Екатеринбурге было не таким массовым как в прошлые годы. Многие мероприятия решили не проводить. Причиной стала пандемия коронавируса. У 12 июня в Свердловской области 8826 человек, зараженных COVID-19.

evgenykuyvashevevgenykuyvashev
Губернатор Свердловской области поздравляет уральцев с Днем России
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ИСТОЧНИК KP.RU

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