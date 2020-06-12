Свердловские врачи вылечили еще 122 человека от коронавируса

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:30:57+03:00

За все время выздоровели 3912 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19

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В Свердловской области за сутки вылечились от коронавируса 122 человека. Это заслуга уральских врачей. На 12 июня число пациентов, которых уже выписали из больниц региона, достигло 2 912 человек. Об этом сообщил оперативный штаб Свердловской области.

- Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 74 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ, - рассказывают о состоянии других пациентов в оперштабе.

Напомним, 12 июня в Свердловской области подтвердилось еще 320 новых случаев коронавируса. Всего зарегистрировано 8826 случаев Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU