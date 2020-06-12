2020-06-12T12:35:39+03:00
Звезды

«Хочу отдаться профессионалам»: звезда «Уральских пельменей» требует открыть фитнес центры

Юлия Михалкова пожаловалась, что больше не может заниматься спортом дома
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Instagram Юлии МихалковойФото: Instagram Юлии Михалковой
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Красавица Юлия Михалкова привыкла следить за своей фигурой, иначе бы она не была секс-символом российской эстрады. Бывшая актриса «Уральских пельменей» устала заниматься спортом в домашних условиях, ведь из-за карантина закрыты все залы, и требует открыть фитнес центры. В своем блоге Instagram звезда пожаловалась, что скучает по тренировкам.

- Скучаю по его сильным с рельефными мышцами рукам, уверенным движениям и хладнокровному взгляду. Скучаю по его стальному командному голосу, ж-ж-же сткои дисциплине и притягательной строгости. Скучаю по его словам «Ну, что, Юленька, начне м?» от которых меня пробирает до мурашек, до дикого сердцебиения. Скучаю по нему, по своему единственному… Тренеру, - написала Юлия.

Отметим, Юлия Михалкова еще осенью прошлого года покинула коллектив «Уральских пельменей». Вокруг этого ходило много слухов о ссоре между артистами, но итоге Михалкова призналась, что услала играть роль глупой дурочки. Сейчас юмористка ведущая «Детского КВН» на канале СТС. Пока съемки проекта приостановились и Михалкова проводит много времени дома на самоизоляции.

- Спорт дома - хорошо, но мало. Чувствую, как становлюсь в самоизоляции чуть слабее. Удар все легче, пульс все чаще. Пора вновь отдаться во власть профессионала? – добавила Михалкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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