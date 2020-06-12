В Свердловской области водитель сбил ребенка на велосипеде, который резко вылетел на дорогу
Авария с ребенком произошла в городе Ивдель Свердловской области. 10 июня автомобиль сбил 7-летнего мальчика на велосипеде. Пострадавший получил травмы и после ДТП его увезли в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД области.
Как позже выяснила полиция, родители пострадавшего отпустили сына покататься на велосипеде без присмотра. Мальчик ездил во дворе дома № 3 по улице Карла Маркса п. Пелым. Внезапно ребенок выехал на проезжую часть, где столкнулся со встречной машиной КИА СERATO под управлением 29-летнего водителя.
- В результате ДТП юный велосипедист получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга, госпитализирован в Югорскую больницу. В настоящее время по факту ДТП сотрудниками ГИБДД ведется дознание, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
В свердловской Госавтоинспекции призывают родителей объяснять своим детям правила дорожного движения.
В Свердловской области водитель сбил мальчика на велосипеде.Видео: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU