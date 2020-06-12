Захватите зонтики: какая будет погода в Екатеринбурге в День России

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:01:12+03:00

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Похоже, знойная жара покинула уральскую столицу и на ее смену пришли дожди. Тем более синоптики обещали небольшое похолодание. Сегодня в День России, 12 июня, воздух прогреется до +24 градусов днем. Вечером станет еще прохладнее, термометр покажет +17.

Если у вас были планы, чтобы прогуляться в праздник по городу, то не забудьте зонтик. Потому что после полудня в Екатеринбурге пойдет дождь. Осадки ожидаются и в других частях Свердловской области. Однако, в первой половине дня будет солнечно.

Кстати, днем ранее, 11 июня, уральцев напугала черная туча, которая закрыла весь город. Сразу после того как она появилась, хлынул сильный, но непродолжительный дождь. Зато у свердловчан остались впечатляющие фото невероятно красивого и ужасного неба. Смотрите их по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU