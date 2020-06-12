2020-06-12T09:09:45+03:00
Происшествия

В Свердловской области будут судить банду, которая вывела за границу 2 миллиарда рублей

Группировка обналичивала деньги за рубежом. Незаконную схему полиция и сотрудники ФСБ.
Юлия СТАЛИНА
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Деньги переводились в иностранной и российской валюте.Деньги переводились в иностранной и российской валюте.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские полицейские и ФСБ задержали банду, которые умудрились вывести за рубеж два миллиарда рублей. Деньги переводились в иностранной валюте или российской на счета нерезидентов с использованием подложных документов. После этого средства обналичивались.

Всего в банде шесть человек, главой группировки был 43-летний житель Екатеринбурга. Уголовное дело, заведённое на него и его подельников, состоит из 82 томов.

- Они совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Громкое дело состоит из 82 томов, - отметил полковник Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

В квартирах и офисах членов банды прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов нашли у подозреваемых учредительные документы, печати, штампы и электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц.

Материалы уголовного дела из полиции рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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