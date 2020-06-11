В пятницу в Свердловской области будут грозы и град
Порывы ветра ожидаются до 18 метров в секунуду
На День России на улицу без зонтика лучше не выходить.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Не успели в четверг отгреметь грозы и пролиться дождь, а в МЧС уже предупреждают - нечто похожее будет на Урале и в пятницу, в День России.
- По данным синоптиков 12 июня на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, грозы, град, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Добавим, что в этот четверг гроза сопровождалась очень необычными тучами. Многие горожане фотографировали их на телефоны, а мы отобрали самые яркие снимки.
ИСТОЧНИК KP.RU