Как пел Макс Корж: после урагана небо над Екатеринбургом озарил малиновый закат

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:42:47+03:00

В Свердловской области 12 июня ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и град, сообщает ГУ МЧС по региону Фото: Олег ГАЛИМОВ

Не каждый день увидишь такой чудесный закат [видео]

Изменить размер текста: A A

Вечером 11 июня 2020 года в Екатеринбурге прошел сильный ливень. Но его итогом стали не только огромные лужи, но и чудесный розовый закат на небосклоне. Только посмотрите, как это красиво.

Ну не круто ли?!Фото: Олег ГАЛИМОВ

- МЧС: по данным синоптиков 12 июня на территории Свердловской обл. ожидаются порывы ветра до 18 м/с, грозы, град. Будьте бдительны! – сообщают по смс уральцам спасатели.

А завораживающие кадры урагана вы сможете посмотреть в подборке «КП»-Екатеринбург.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784507" frameborder="0"></iframe> Ураган в Екатеринбурге, 11 июня 2020 года. А когда тучи рассеялись, небо озарил малиновый закат.

ИСТОЧНИК KP.RU