2020-06-11T19:42:47+03:00
Общество

Как пел Макс Корж: после урагана небо над Екатеринбургом озарил малиновый закат

Не каждый день увидишь такой чудесный закат [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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В Свердловской области 12 июня ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и град, сообщает ГУ МЧС по регионуВ Свердловской области 12 июня ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и град, сообщает ГУ МЧС по регионуФото: Олег ГАЛИМОВ
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Вечером 11 июня 2020 года в Екатеринбурге прошел сильный ливень. Но его итогом стали не только огромные лужи, но и чудесный розовый закат на небосклоне. Только посмотрите, как это красиво.

Ну не круто ли?! Фото: Олег ГАЛИМОВ

Ну не круто ли?!Фото: Олег ГАЛИМОВ

- МЧС: по данным синоптиков 12 июня на территории Свердловской обл. ожидаются порывы ветра до 18 м/с, грозы, град. Будьте бдительны! – сообщают по смс уральцам спасатели.

А завораживающие кадры урагана вы сможете посмотреть в подборке «КП»-Екатеринбург.

Ураган в Екатеринбурге, 11 июня 2020 года. А когда тучи рассеялись, небо озарил малиновый закат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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