Как пел Макс Корж: после урагана небо над Екатеринбургом озарил малиновый закат
Вечером 11 июня 2020 года в Екатеринбурге прошел сильный ливень. Но его итогом стали не только огромные лужи, но и чудесный розовый закат на небосклоне. Только посмотрите, как это красиво.
Ну не круто ли?!Фото: Олег ГАЛИМОВ
- МЧС: по данным синоптиков 12 июня на территории Свердловской обл. ожидаются порывы ветра до 18 м/с, грозы, град. Будьте бдительны! – сообщают по смс уральцам спасатели.
А завораживающие кадры урагана вы сможете посмотреть в подборке «КП»-Екатеринбург.
Ураган в Екатеринбурге, 11 июня 2020 года. А когда тучи рассеялись, небо озарил малиновый закат.
ИСТОЧНИК KP.RU